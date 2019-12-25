Петербуржцы назвали желаемый уровень МРОТ

Год назад горожане были готовы согласиться на 43 000 рублей в месяц.

Жители больших городов считают, что минимальная заработная плата (МРОТ) должна быть в 2,5 раза выше федеральной. Исследование провел сервис поиска работы SuperJob. Он узнал мнение экономически активного населения мегаполисов о том, какой должен быть размер минимальной оплаты труда в их городе. В Петербурге жители хотят получать минимум 55 800 рублей в месяц. Год назад они были готовы согласиться на 43 000 рублей в месяц.

Высокие требования к уровню МРОТ у москвичей. Они хотели бы получать минимум 60 200 рублей ежемесячно. Фактически сейчас минимальная оплата труда в Москве составляет 29 389 рублей. Хабаровск занял второе место с пожеланием в 56 000 рублей. Следом идет Петербург. Во Владивостоке и Екатеринбурге ожидания составляют 55 700 и 53 400 соответственно.

Самые низкие ожидания — в Рязани, Кирове и Липецке, где горожане рассчитывают на минимальную зарплату в 45 800, 46 700 и 46 700 руб. соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в 2025 году МРОТ составит более 28 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV