В Петербурге в 2025 году МРОТ составит более 28 тысяч рублей

Соглашение подписали в Смольном.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак и и.о. председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Мария Артюхина подписали сегодня в Смольном Региональное соглашение о минимальной заработной плате (МРОТ) в Петербурге на 2025 год.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Петербурге определен в размере 28 750 рублей, что на 15% больше нынешнего уровня. Это означает, что на всех предприятиях и в организациях месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму, не может быть ниже указанной суммы.

Как рассказали в Смольном, средняя номинальная заработная плата за январь-май 2024 года в Петербурге выросла до более чем 102 тысяч рублей. Безработица составляет менее 1,5 процентов.

В мае более 60% петербуржцев поддержали инициативу Госдумы по увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей. Каждый четвертый посчитал, что федеральный МРОТ должен быть ещё выше.

Фото: Смольный