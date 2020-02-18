Димаш Кудайберген заявил о нежелании участвовать в Евровидении

Исполнитель из Казахстана отметил, что пока не хотел бы принимать участие ни в одном конкурсе.

Исполнитель из Казахстана Димаш Кудайберген заявил, что не хотел бы участвовать в Евровидении. Он отметил, что пока не готов принимать участие ни в этом конкурсе, ни в любом другом. Об этом пишут РИА Новости.

Кудайберген подчеркнул, что с большим уважением относится к Евровидению, однако сейчас он не видит необходимости туда ехать. Он заявил, что с радостью представлял бы на конкурсе Россию, однако должен выступать за свою страну – Казахстан.

Димаш Кудайберген является участником китайского шоу I Am A Singer, фестиваля "Славянский базар" и др. Артист ездит с гастролями по всему миру. Его знают и любят в США, Китае, Англии, Казахстане и России.

Ранее мы писали, что звезда американского футбола фанатеет от Димаша Кудайбергена.

Видео: YouTube / Dimash Kudaibergen