Звезда американского футбола фанатеет от Димаша Кудайбергена

Спортсмен специально приехал в аэропорт Нью-Йорка, чтобы встретить кумира.

От голоса казахского певца Димаша Кудайбергена сходят с ума не только юные девушки, но и брутальные мужчины. 8 декабря артист прилетел в Нью-Йорк на сольный концерт, который состоялся 10 декабря. Толпа фанатов приехала в аэропорт, чтобы встретить музыканта. Среди радостных женских криков можно было услышать глубокий мужской бас.

Большим поклонником Димаша Кудайбергена оказался бывший игрок в американский футбол Уильям Рассел (William Russell). Как только он узнал о прибытии кумира в Нью-Йорк, он сразу же отменил все свои дела и отправился в аэропорт вместе с другими фанатами.

Стоит отметить, что Расселу повезло больше всех: ему удалось пообщаться с Кудайбергеном, пожать ему руку и даже подарить мяч для игры в американский футбол.

Не смотря на долгий перелет, Димаш не пытался избежать общения с фанатами. Он с удовольствием уделил им внимание, раздал автографы и сделал несколько селфи.

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Видео: Instagram / kudaibergenov.dimash