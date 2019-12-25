В Ленобласти запечатлели цветение редких диких орхидей

В объектив фотографа попали венерины башмачки и ятрышник.

В Ленобласти распустились редкие цветы − орхидеи. Необычные растения удалось запечатлеть Станиславу Крутоверцеву. Результат его работы опубликован в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Фотограф поймал в своё объектив венерины башмачки − растение представляет из себя многолетник с горизонтальным корневищем и крупными листьями, у которого распускается 1-2 цветка. Цветение обычно происходит в июне-июле. Бутон растения представляет собой жёлтую туфлеобразную губу с коричневато-красным околоцветником. Длина орхидеи может варьироваться от 20 до 50 см.

Также на фото попал ятрышник, который является очень редким цветком. Раньше его можно было повсеместно встретить в лесах, однако сейчас он занесён в Красную книгу.

Ранее грибники спрогнозировали, когда начнётся грибной сезон в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Telegram / "Астро Фото Болото" (Станислав Крутоверцев)