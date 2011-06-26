Грибники спрогнозировали, когда начнётся грибной сезон в Петербурге и Ленобласти

Первый "урожай" уже собирают во Всеволожском районе.

Грибники собрали первый "урожай" во Всеволожском районе Ленинградской области. О том, когда ожидать окончательного открытия грибного сезона в Петербурге и в соседнем регионе, рассказало издание Spb.aif.ru.

По данным синоптиков, холодная погода пока не стремится покидать регион. Тем не менее, любители "тихой охоты" не оставляют надежду на то, что ранних точках всхода грибы не привередливы – они всё равно взойдут, в независимости от того, тепло или холодно на улице.

Основной урожай грибов в этом году ожидается в традиционные сроки. Грибники считают, что у них сохраняются шансы набрать большие корзины при условии нормальной ситуации с осадками.

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Фото: Pxhere