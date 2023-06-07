Пожарные спасли сообразительную кошку из горящего дома в Ленобласти

Животное в последний момент вылезло на подоконник, где его и заметили.

Во вторник, 6 июня, пожарные спасли кошку при тушении возгорания в садоводстве "Восход" Всеволожского района Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба Леноблпожспаса.

Огонь охватил частный дом с мансардой общей площадью 80 кв.м. Хозяева смогли коттеджа вовремя вывести из коттеджа собаку, а кошку не нашли. К счастью, их любимица оказалась сообразительной и успела сесть на подоконник, где её и заметил начальник караула 104 пожарной части. Животное передаали соседям погорельцев.

На месте пожара работали дежурные смены 94, 104 и 147 пожарных частей, а также дежурный караул ПСС Агалатово. Всего в тушении приняли участие 12 спасателей и 3 единицы техники. Никто не пострадал.

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Фото и видео: Леноблпожспас