На Пражской улице потушили трехкомнатную квартиру

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 4 июня, во Фрунзенском произошел пожар. В 11:05 поступила информация, что горит квартира на Пражской улице, 22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 3-комнатной отдельной квартире происходило горение обстановки в комнате на площади 5 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 28 минут пламя потушили. В результате случившегося никто не пострадал.

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