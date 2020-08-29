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На Пражской улице потушили трехкомнатную квартиру
Сегодня, 11:57
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На Пражской улице потушили трехкомнатную квартиру

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С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 4 июня, во Фрунзенском произошел пожар. В 11:05 поступила информация, что горит квартира на Пражской улице, 22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В 3-комнатной отдельной квартире происходило горение обстановки в комнате на площади 5 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 28 минут пламя потушили. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: два года назад подросток изнасиловал школьницу в квартире на Замшиной улице.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, пожар в квартире, пражская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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