На Пражской улице потушили трехкомнатную квартиру

Сегодня, 4 июня, во Фрунзенском произошел пожар. В 11:05 поступила информация, что горит квартира на Пражской улице, 22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В 3-комнатной отдельной квартире происходило горение обстановки в комнате на площади 5 кв. метров.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 28 минут пламя потушили. В результате случившегося никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv: два года назад подросток изнасиловал школьницу в квартире на Замшиной улице.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все