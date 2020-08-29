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Два года назад подросток изнасиловал школьницу в квартире на Замшиной улице
Сегодня, 11:44
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Два года назад подросток изнасиловал школьницу в квартире на Замшиной улице

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Стражи порядка задержали подозреваемого на Екатерининском проспекте.

В полицию обратилась 39-летняя петербурженка, которая рассказала, что ее дочь два года назад развратил подросток. Инцидент произошел в квартире на Замшиной улице.

По информации Piter.tv, на момент изнасилования ее дочери было всего 10 лет. Инцидент произошел в квартире, где живет 18-летний юноша. 

Стражи порядка задержали подозреваемого на Екатерининском проспекте. Полицейские провели проверку. Они завели уголовное дело на молодого человека. 

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе рабочие устроили драку.

Фото: pixabay

 

Теги: изнасилование, подросток изнасиловал ребенка, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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