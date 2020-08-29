В Приморском районе рабочие устроили драку

Сначала мужчины громко спорили, а затем накинулись друг на друга с кулаками.

В Петербурге рабочие устроили драку. Инцидент произошел в Приморском районе 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Сначала мужчины громко спорили, а затем накинулись друг на друга с кулаками. Участниками драки стали более 20 человек.

Правоохранители проводят проверку после потасовки. Выясняются обстоятельства случившегося.

По данному факту следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Петербургу организована и проводится доследственная проверка. Пресс-служба Следкома РФ по Петербургу

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Фото: Piter.tv