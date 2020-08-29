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В Приморском районе рабочие устроили драку
Сегодня, 11:20
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В Приморском районе рабочие устроили драку

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Сначала мужчины громко спорили, а затем накинулись друг на друга с кулаками.

В Петербурге рабочие устроили драку. Инцидент произошел в Приморском районе 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ. 

Сначала мужчины громко спорили, а затем накинулись друг на друга с кулаками. Участниками драки стали более 20 человек. 

Правоохранители проводят проверку после потасовки. Выясняются обстоятельства случившегося. 

По данному факту следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Петербургу организована и проводится доследственная проверка.

Пресс-служба Следкома РФ по Петербургу

Ранее на Piter.tv: на Северном проспекте во время пожара в квартире пострадала женщина.

Фото: Piter.tv

Теги: драка рабочих, полиция, следственный комитет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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