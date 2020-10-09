Диетолог сомневается в пользе флекситарианства

По мнению специалиста, диета больше полезна для экологии, нежели для человека.

Флекситарианство пользуется популярностью среди горожан по всему миру. Однако диетолог Анатолий Шепенев рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что данная диета не несет большого смысла.

Флекситарианство не даёт человеку необходимого количества белков, жиров, углеводов и аминокислот. Кроме того, редкое потребление мяса негативно сказывается на работе ЖКТ. По мнению специалиста, диета больше полезна для экологии, нежели для человека.

Флекситарианство – растительная диета, допускающая потребление плоти животных в пищу. Флекситарианцы стремятся как можно меньше потреблять мясо, но при этом полностью его не исключают из своего рациона.

Ранее диетолог напомнила о противопоказаниях к употреблению груш.

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