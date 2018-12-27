Диетолог напомнила о противопоказаниях к употреблению груш

В грушах содержатся медь, кремний, калий, железо, в мякоти преобладает фруктоза и сладкий сорбитол.

Груша богата витаминами B, фенольными соединениями и дубильными веществами. Но людям с заболеваниями ЖКТ стоит отказаться от этого фрукта. Об этом в своем Instagram рассказала диетолог Светлана Фус.

В грушах содержатся медь, кремний, калий, железо, в мякоти преобладает фруктоза и сладкий сорбитол. При этом есть груши в большом количестве не стоит, так как есть риск набрать лишние килограммы.

По словам диетолога, при обострении болезней органов пищеварения от груш лучше воздержаться, так как в них много клетчатки, которая раздражает слизистую оболочку кишечника.

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