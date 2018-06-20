Диетолог рассказала, кому не стоит пить кефир

Два стакана кефира содержат 6 г жиров, человеку в день нужно около 15.

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о противопоказаниях к потреблению кефира. Кефир подходит для питания здоровых людей, однако опасен для тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом она рассказала НСН.

Кефир не опасен для здоровых людей, если не пить его в больших количествах. Например, два стакана кефира содержат 6 грамм жиров, человеку в день нужно около 15. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и кандидозом, вообще не стоит пить кефир. Тем, кто не переносит лактозу, стоит пить этот напиток через день по одному стакану.

Ранее в Роскачестве назвали лучшие торговые марки кефира.

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