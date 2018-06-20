В Роскачестве назвали лучшие торговые марки кефира

Эксперты проверили 11 марок кефира по 35 параметрам качества и безопасности.

Эксперты Роскачества назвали лучшие торговые марки кефира. Исследование опубликовано на официальном сайте организации.

Всего проверили 11 марок кефира по 35 параметрам качества и безопасности. В частности, продукт исследовали на наличие тяжелых металлов, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы и бактерий золотистого стафилококка.

Максимальные пять баллов смог получить кефир трех торговых марок. Это "Ярмолпрод", "Молочная благодать" и "Свитлогорье". 4,8 балла поставили продукту марок "Бежин луг", "Веселый молочник" и "Дмитрогорский продукт". Четыре балаа получили: "Амка", "Белое облако", "Волжские просторы" и "Из Вологды". Самым некачественным оказался кефир "Пискаревский". Ему присудили всего 2,5 балла.

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Видео: YouTube / Eda Show