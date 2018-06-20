Эксперты назвали самые полезные и самые вредные российские супы

Менее полезными являются супы на мясном бульоне.

По случаю Международного дня супа, который отмечается 5 апреля, эксперты, рассказали, какие российские супы являются наиболее и наименее полезными. Об этом сообщает РИА Новости.

Самым полезным супом эксперты считают вегетарианский суп, так как ингредиенты, которые входят в его состав, считаются оптимальным источником питательных веществ.

Менее полезные супы, которые варятся на мясном бульоне, так как они очень калорийные. От таких супов стоит отказаться тем, кто страдает высоким уровнем холестерина. К таким супам, в первую очередь, относят солянку, так как в ней несколько видов мяса, соленые огурцы и копчености. Такой суп точно не рекомендован людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

Не так уж безопасен и грибной суп, который стимулирует работу кишечника и вреден для людей с болезнями желудка.

Ранее на Piter.TV: Роскачество развенчало мифы о минтае.

Видео: Piter.TV; Спасибо Шеф - рецепты Лазерсона; COOLинарная ПРОпаганда; Шеф-повар Василий Емельяненко/ YouTube