Роскачество развенчало мифы о минтае

Почти вся рыба оказалась весьма качественной.

Специалисты Роскачества протестировали 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный) филе минтая. Об итогах специалисты сообщили на официально сайте Роскачества.

Также исследователи развенчали самые популярные мифы об этой рыбе. Во-первых, существует мнение, что минтай можно использовать только для корма кошкам. Исследования же подтверждают, что эта рыба богата белком, набором аминокислот, в ней много омега-3 и мало жира.

Второй миф " в упаковке с филе этой рыбы льда больше, чем самой рыбы". По нормам, в упаковке должно быть не больше 5% льда от всей массы. Из 15 проверенных брендов, 13 соответствуют этому требованию.

Третий миф - филе минтая многократно замораживают и размораживают. Но у продукта 13 торговых марок подобных нарушений также выявлено не было.

Четвертое - минтай не может быть сочным. В проверке рыба семи марок оказалась довольно сочной.

Пятый - филе в магазинах продают несвежее, но вся рыба, участвующая в исследовании, оказалась свежей.

Также в рыбе не было найдено никаких опасных и вредных веществ. А вот несоответствия заявленного и реального веса рыбы эксперты обнаружили в нескольких случаях.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать минтай.

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