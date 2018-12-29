Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать минтай

Эта рыба по пищевой и биологической ценности не отличается от трески, однако имеет большое преимущество в связи с доступностью и более низкой ценой.

Специалисты Роскачества начали проверку одной из наиболее распространенных тресковых рыб – минтая. Эксперты рассказали о пользе минтая, а также о правилах выбора и хранения рыбы.

Минтай является источником полноценного животного белка, который содержит все незаменимые аминокислоты, легко усваивается. По пищевой и биологической ценности не отличается от трески, однако имеет большое преимущество в связи с доступностью и более низкой ценой. Любовь Абрамова, директор ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), доктор технических наук, профессор

Как выбрать минтай

Чтобы выбрать филе минтая, нужно в первую очередь посмотреть на поверхность. Она должна быть светлой, без пятен и без подсохших участков (если такие признаки есть, то рыбу хранили неправильно). Не должно быть на поверхности много снега и льда. Если же вы хотите выбрать обезглавленную неразделанную рыбу, то стоит обратить внимание на наличие толстых рубцов или желтых пятен. Если они есть, то рыба уже далеко не свежая.

Если рыба упакована, то нужно смотреть на маркировку. Желательно, чтобы производство было на Дальнем Востоке.

Как хранить и размораживать минтай

Рыба должна храниться при температуре не выше минус 18, иначе рыба может потерять влагу и даже окислиться. Даже при малых колебаниях температуры у минтая может появиться серый оттенок и посторонний запах.

Для разморозки минтай нужно переложить из морозилки в холодильник, желательно на ночи. Оставлять в комнате, опускать в горячую или холодную воду не стоит, у рыбы ухудшатся вкусовые качеста.

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