  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Диетолог раскрыла пользу традиционной закуски для укрепления иммунитета
Сегодня, 8:21
60
lesjasap

Диетолог раскрыла пользу традиционной закуски для укрепления иммунитета

0 0

Специалист рассказала о пользе для здоровья квашеной капусты.

Диетолог раскрыла пользу традиционной закуски для укрепления иммунитета. По словам специалиста из ФМБА России Маргариты Королевой, в период пандемии укрепить здоровье жителям страны поможет дешевый и полезный продукт - квашеная капуста. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik. Диетолог пояснила, что квашеная капуста богата пробиотиками (за счет ферментации) и витаминами. Благодаря этому продукт обладает противовирусными свойствами

Люди издревле готовили квашеную капусту, чтобы максимально сохранить иммунитет, поддержать его

прокомментировала эксперт

МарГарита Киселева объяснила, что продукт сохраняет витамин С, а  свойства пребиотиков помогают работе ЖКТ. Квашенная капуста особенно актуально весной, когда иммунитет человека снижается из-за агрессивных факторов внешней среды.

Названы вредные для разогревания в микроволновке продукты.

Теги: диетолог, здоровье, иммунитет, квашеная капуста
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии