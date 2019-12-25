Специалист рассказала о пользе для здоровья квашеной капусты.

Диетолог раскрыла пользу традиционной закуски для укрепления иммунитета. По словам специалиста из ФМБА России Маргариты Королевой, в период пандемии укрепить здоровье жителям страны поможет дешевый и полезный продукт - квашеная капуста. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik. Диетолог пояснила, что квашеная капуста богата пробиотиками (за счет ферментации) и витаминами. Благодаря этому продукт обладает противовирусными свойствами

Люди издревле готовили квашеную капусту, чтобы максимально сохранить иммунитет, поддержать его прокомментировала эксперт

МарГарита Киселева объяснила, что продукт сохраняет витамин С, а свойства пребиотиков помогают работе ЖКТ. Квашенная капуста особенно актуально весной, когда иммунитет человека снижается из-за агрессивных факторов внешней среды.

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