Некоторые вещества при нагревании становятся токсичными.

Названы вредные для разогревания в микроволновке продукты. Информацией с журналистами "Вечерней Москвы" поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Она перечислила продукты, которые лучше не разогревать в микроволновке. Специалист объяснила, что некоторые продукты теряют свои полезные свойства при нагревании. Отдельные продукты имеют свойства превращаться в яды.

Диетолог рассказала, что витамин С разрушается в микроволновке до безвредных элементов. А вот нерафинированные масла способны окисляться и превращаться в канцерогены. Не самой лучшей идеей станет попытка разогреть взятый из холодильника овощной салат. некоторые растения могут содержать нитраты. При нагреве эти вещества превращаются в токсичный нитрозамин.

В микроволновке не следует подогревать диетическую газированную воду. В многие подобные продукты производители добавляют аспартам - сахарозаменитель. Он может превращаться в формальдегид после нагревания. По токсичности это вещество диетолог Елена Соломатина сравнила с мышьяком.

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