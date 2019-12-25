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Диетолог предостерегла больных сахарным диабетом от употребления соков
Сегодня, 13:51
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nastya960

Диетолог предостерегла больных сахарным диабетом от употребления соков

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Лучше употреблять фрукты.

Пациентам с диабетом не рекомендуется пить фруктовые соки, так как из-за потери пищевых волокон во время отжима повышается усвояемость сахаров в организме. Об этом АГН "Москва" сообщила главный внештатный специалист, диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

Диетолог посоветовала между фруктами и соком выбирать фрукты. Так как при приготовлении соков из тех же фруктов повышается концентрация простых сахаров и улучшается их всасываемость.

В качестве сладостей люди с сахарным диабетом могут употреблять горький шоколад, ягоды и фрукты, также десерты с сахарозаменителями. Диетолог также напомнила, что больным сахарным диабетом необходимо исключить употребление алкоголя.

Ранее врач из Мариинской больницы напомнил, чем коронавирус опасен для диабетиков.

Фото: pixabay

Теги: диабет, диетолог
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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Kurnosow Egor
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