Диетолог предостерегла больных сахарным диабетом от употребления соков

Пациентам с диабетом не рекомендуется пить фруктовые соки, так как из-за потери пищевых волокон во время отжима повышается усвояемость сахаров в организме. Об этом АГН "Москва" сообщила главный внештатный специалист, диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.
Диетолог посоветовала между фруктами и соком выбирать фрукты. Так как при приготовлении соков из тех же фруктов повышается концентрация простых сахаров и улучшается их всасываемость.
В качестве сладостей люди с сахарным диабетом могут употреблять горький шоколад, ягоды и фрукты, также десерты с сахарозаменителями. Диетолог также напомнила, что больным сахарным диабетом необходимо исключить употребление алкоголя.
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Фото: pixabay
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