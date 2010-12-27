Диетолог назвала полезные и опасные свойства сухофруктов

Медик дала наставления по поводу того, какие сухофрукты лучше выбирать и как.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде сухофруктов. Материал с интервью специалиста размещен на портале "Вечерняя Москва".

Медик напомнила, что сухофрукты богаты микроэлементами, так как содержат концентрат. Однако в них также намного больше, чем в обычных фруктах, сахара. Наличие калий позволяет выводить из организма излишки жидкости и укреплять сердце и сосуды. Магний положительно влияет на усвоение кальция, поддерживает давление и работу нервной системы.Чрезмерное употребление сухофруктов может привести к лишнему весу и метеоризму. Последнее происходит из-за большого содержания пищевых волокон.

Не покупайте "красивые" курагу, финики и чернослив. Насыщенный яркий цвет и блеск говорят о том, что, скорее всего, их обработали для увеличения срока сохранности и придания "товарного вида" сернистым газом, парафином или маслом. Лучше приобрести и съесть более бледные и "засушенные", а не "сочные" сухие фрукты. комментирует специалист

Наиболее полезными считаются чернослив, темный изюм. Они богаты антиоксидантами и замедляют старение. Продукт следует сначала вымыть в теплой воде. Сухофрукты желательно размягчать перед употреблением. Полученный после этого раствор можно пить. Однако делать компот, варить продукты врач не советует. По словам эксперта, кипяток разрушает большую часть витаминов.

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