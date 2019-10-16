Эксперты: о чем может сказать ком в горле

Врач назвал несколько причин такого "сигнала" организма.

Медики рассказали, о чем может сигнализировать человеку "ком в горле". По словам телеведущего и врача Сергей Агапкина, причина может крыться в нескольких заболеваниях.

Наиболее вероятные - эзофагит, стеноз, дивертикул. Иногда признак является поводом провериться на рак пищевода. Для исключения страшного диагноза необходимо пройти через фиброгастродуоденоскопию. Этот метод позволит оценить состояние пищевода, желудка и 12-перстной кишки.В худшем случае специалисты выявят патологии органов ЖКТ.

Также "ком в горле" может быть симптомом остеохондроза, возникшего из-за нервного напряжения.

Ранее Piter.tv писал о том, что доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Медицинский центр СОЛО