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Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

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Медик перечислил препараты, которые никак не повлияют на здоровье пациента.

Александр Мясников рассказал о пустышках, которые могут прописывать врачи вместо лекарств. "Телевизионный доктор" озвучил полный перечень медикаментов, не обладающих полезным действием. По сведениям от ведущего программы "О самом главном", в такой стоп-лист попали 13 препаратов

Они позиционируются как сосудоукрепляющие, ферменты, гепатопротекторы и иммуномодуляторы. К бесполезным для организма лекарствам врач также отнес БАДы, витамины, пробиотики, растительные сборы и настойки. Мясников объяснил, что в соответствиями с принципами медицины можно применять лекарство в том случае, если побочные свойства не наносят никакого вреда конкретному человеку. Однако большинство из указанных медикаментов не имеют доказанной эффективности вообще.

Ранее Piter.tv писал о том, что неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников.

Фото: Piter.tv

Видео: WWW.NSP.LV

Теги: доктор мясников, здоровье, лекарства
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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