Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

Медик перечислил препараты, которые никак не повлияют на здоровье пациента.

Александр Мясников рассказал о пустышках, которые могут прописывать врачи вместо лекарств. "Телевизионный доктор" озвучил полный перечень медикаментов, не обладающих полезным действием. По сведениям от ведущего программы "О самом главном", в такой стоп-лист попали 13 препаратов

Они позиционируются как сосудоукрепляющие, ферменты, гепатопротекторы и иммуномодуляторы. К бесполезным для организма лекарствам врач также отнес БАДы, витамины, пробиотики, растительные сборы и настойки. Мясников объяснил, что в соответствиями с принципами медицины можно применять лекарство в том случае, если побочные свойства не наносят никакого вреда конкретному человеку. Однако большинство из указанных медикаментов не имеют доказанной эффективности вообще.

Ранее Piter.tv писал о том, что неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников.

Фото: Piter.tv

Видео: WWW.NSP.LV