Неожиданные симптомы рака назвал доктор Мясников

Медик объяснил, на какие проявления организма следует обратить внимание.

Телевизионный медик Александр мясников рассказал о признаках рака на ранней стадии. На проявление онкологии может указать припухлость кожи и узлы, перемены в работе внутренних органов.Также к симптомам относится изменение цвета мочи и редкий стул.

Изменение тембра голоса также может быть признаком наличия опухоли. На тревожные мысли должно натолкнуть появление новых родинок и незаживающих ран. Обратиться к врачу нужно из-за сухости подмышек и груди, зуду на коже или "рыбьей чешуи".

Специалист добавил, что важно заниматься профилактикой заболевания и снижать факторы риска. К таковым медик относит любителей фастфуда, алкоголя и курильщиков. Чрезмерный загар также станет поводом для снижения иммунитета.

Ранее Piter.tv писал о том, что доктор Мясников раскрыл секреты долголетия.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

