Доктор Мясников раскрыл секреты долголетия

Доктор предложил всем отслеживать индекс массы тела.

Врач Александр Мясников в День пожилого человека поделился своим секретом долголетия и здоровья в преклонном возрасте. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

По словам врача, пожилым людям важно отслеживать индекс массы тела. Мясников уверен, что залогом долголетия является отсутствие лишнего веса.

Нормальный ИМТ должен быть ниже 25. Посмотрите на долгожителей. Вы хоть одного толстого помните? Они все худощавые и подтянутые заявил Мясников

Мясников отметил, что пенсионерам необходимо больше двигаться. Для этого пожилым людям не обязательно выполнять сложные упражнения, достаточно базовой зарядки и прогулок.

Кроме того, врач советует пенсионерам добавить в свой рацион рыбу, овощи, фрукты и правильные каши из цельных зерен.

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