Установлен топ продуктов, которые не следует есть перед сном.

Диетолог назвал вызывающие бессонницу продукты. Аналитику провел немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт для издания Focus. Специалист отметил влияние сырых овощей на сон. Эти продукты активизируют активность пищеварительного тракта, что мешает фазе глубокого сна.

Вредными для сна являются также имбирь и чили. Они ускоряют процесс обмена веществ в организме, а также повышают температуру тела. Вредна и растительная солодка, которая повышает давление и водно-солевой баланс из-за глицирризиновой кислоты. не стоит употрелять перед сном шоколад и напитки с кофеином.

Ранее немецкий исследователь спрогнозировал рост числа онкобольных в ближайшие 15-20 лет.

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