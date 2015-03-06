Петербургский диетолог назвал лучшее время для завтрака

Завтрак должен дать энергию на движение и мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский в интервью на радио Sputnik рассказал, в какое время нужно завтракать, чтобы получить максимум пользы от первого приема пищи за день. Как оказалось, что завтракать нужно в течение полутора часов после пробуждения.

По словам врача, завтрак должен дать энергию на движение и мозговую деятельность, чтобы прошла сонливость. Лучше есть в одно и то же время, чтобы к этому графику адаптировалась пищеварительная и нервная системы организма. Однако в выходные можно отступить от заведенных правил.

Если утром не хочется есть, то это может говорить о расстройстве пищевого поведения. В таких случаях отсутствие завтрака, как правило, оборачивается вечерним и ночным перееданием. Примерно у 30-40% людей с лишним весом есть именно эта проблема, отметил врач, добавив, что нужно завтракать через "не могу" и "не хочу". При этом если у человека нет избыточного веса и РПП, то начинать день без завтрака вполне приемлемо.

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