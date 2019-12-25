Диетолог призвала россиян отказаться от предновогодних диет

Они приносят больше вреда, чем пользы.

Перед Новым годом многие, особенно девушки, садятся на жесткие диеты, чтобы в праздник выглядеть безупречно. В интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова объяснила, почему не стоит этого делать.

Медик отметили, что даже если жесткая диета поможет влезть в заветное платье, это никак не компенсирует вред, который будет нанесен организму. Могут появиться или обостриться желудочно-кишечные заболевания. Также снижение веса может быть достигнуто снижением мышечной, а не жировой массы. Поэтому после жесткой предновогодней диеты такие люди только еще больше наберут во время новогодних праздников.

Метод похудения "от диеты до диеты" говорит о том, что человек не умеет правильно организовать свое питание. Как отметила диетолог, оптимальная скорость снижения веса при правильном питании 2-4 килограмма в месяц.

Фитнес-коуч: "Вполне реально за 3 недели сбросить 2-3 килограмма без ущерба организму".

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