Фигурантом расследования стал Антон Котов.

Дезинсектор "Магнита" арестован до 10 ноября по делу о гибели двух человек. Об этом сообщили представители судебной инстанции (Пресненского районного суда российской столицы). Поступили материалы уголовного дела о гибели бабушки и внучки, которые предположительно отравились арбузом. Фигурантом расследования стал Антон Котов. Мужчина работает в компании "Областной центр дезинфекции". Его подозревают по части 3 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До 10 ноября судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу пресс-служба суда

Ранее официальный представитель Следственного комитета по Москве Юлия Иванова рассказала журналистам о том, что 39-летний сотрудник частной фирмы реализовал в магазине один из видов обеззараживания помещения. Он был задержан.

Кутьев: доза распылённого в "Магните" вещества не могла убить людей.

Фото и видео: Telegram / Mash