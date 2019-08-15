В Москве задержали подозреваемого по делу об отравлении арбузом

В арбузе из "Магнита", которым отравилась семья, нашли вещества для дезинсекции.

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу об отравлении арбузом семьи. Подозреваемым является 39-летний сотрудник частной компании, проводивший дезинсекцию в столичном магазине "Магнит", где семья купила арбуз. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по городу Юлия Иванова.

Напомним, что в результате отравления погибли женщина и ее внучка. По словам Ивановой, по предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, люди погибли из-за острого отравления химикатами.

Иванова подчеркнула, что следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели осмотры продуктовых магазинов, а также изъяли финансово-хозяйственную документацию, биологические пробы продукции, смывы с поверхностей, пробы воздуха и воды. Осмотры были проведены также в квартирах дома на Совхозной улице. В общей сложности назначено более 40 химических судебных экспертиз по изъятым в ходе осмотров объектов.

В настоящее время приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине. Юлия Иванова, представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщали, что в арбузе, которым семья отравилась, были найдены вещества для дезинсекции.

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