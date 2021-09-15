СК просит суд арестовать дезинсектора по делу об отравлении семьи арбузом

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной смерти бабушки и ее внучки является острое отравление химикатами.

Московские следователи заявили в суде ходатайство об аресте сотрудника компании-дезинсектора, который работал в магазине сети "Магнит" в Москве. Об этом информирует пресс-служба ГУ СК России по городу Москве.

Дезинсектора компании "Климовск-Дез", обработавшего зал магазина перед смертельным отравлением бабушки и ее внучки, задержали 13 сентября. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной смерти является острое отравление химикатами.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу. из сообщения пресс-службы столичного ГУ СК России

Напомним, инцидент произошел 9 сентября. В медицинское учреждение Москвы с признаками острой интоксикации были доставлены пожилая женщина, несовершеннолетняя девочка и ее мать. Врачи смогли спасти только последнюю. Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине.

Ранее глава фирмы-дезинсектора Дмитрий Кутьев заявил, что доза распыленного в "Магните" вещества не могла убить людей. Бизнесмен считает, его сотрудник проводил мероприятия по дезинфекции в соответствии с инструкцией. Он продезинфицировал плинтусы помещения и пути миграции насекомых.

Фото: СК России