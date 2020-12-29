В Елизаветинской больнице провели дезинсекцию после сообщения о тараканах

Пациентов палаты хирургического отделения переселили.

Специалисты провели дезинсекцию в Елизаветинской больнице после сообщения о тараканах в хирургическом отделении. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Санитарную обработку провели с применением высокоэффективных малотоксичных дезинсекционных средств. Она прошла как в палатах, так и в коридорах. Пациентам поменяли постельное белье. Больных, которые находились в палате, в которой обнаружили тараканов, расселили в другие.

В пресс-службе отметили, что обработка и так проводился регулярно. В планах ремонт хирургического отделения, так как не все находятся в "достойном" состоянии.

Тараканов накануне заметил пациент хирургического отделения.

Фото: ВКонтакте / Елизаветинская больница