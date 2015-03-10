Кутьев: доза распылённого в "Магните" вещества не могла убить людей

Дмитрий Кутьев объяснил, почему версия с отравлением средством по дезинфицированию помещения несостоятельна.

Глава фирмы-дезинфектора заявил, что доза распылённого в "Магните" вещества не могла убить людей. В собственном Instagram-аккаунте специалист объяснил, что продолжительное время предоставляет услуги по обработке помещений . Его компания на рынке присутствует более десяти лет. За весь период не было выявлено ни одного похожего случая.

Это нереально, это невозможно — той дозировкой средства, которое попало на арбуз, отравить человека. Вдумайтесь: если бы это средство было настолько опасным для жизни и здоровья человека, существовали бы мы все эти десять лет? Дмитрий Кутьев, глава компании по дезинфекции

Эксперт пояснил, что дозировка распылённого при дезинфекции в столичном "Магните" вещества не могла нанести вред здоровью покупателей, которое за собой потом еще и повлекло гибель двух человек. Бизнесмен считает, что его сотрудник Антон Котов проводил мероприятия по дезинфекции в соответствии с инструкцией. Он продезинфицировал плинтусы помещения и пути миграции насекомых. Сейчас именно этот работник проходит подозреваемым по делу о гибели бабушки и внучки в Москве.

Компания по дезинфекции ежедневно обрабатывает порядка 300 заказов. Кутьев заметил, что если бы дело действительно было бы в отравлении веществом для дезинфекции, то случаев было бы гораздо больше.

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Фото и видео: Instagram / dmitry_kutyev

