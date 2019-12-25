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Дезинфекцию подъездов в Выборге повели несколько управляющих компаний 
Сегодня, 9:15
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lizapoluda

Дезинфекцию подъездов в Выборге повели несколько управляющих компаний 

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Меры были приняты сразу после совещания с Роспотребнадзором.

В четверг, 2 апреля, ряд управляющих компаний Выборга организовал санобработку подъездов жилых домов и детских площадок в рамках мер по предотвращению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, специалисты дезинфицировали дома, принадлежащие управляющим компаниям ООО "Энергопроект-М", ООО "Скандинавия", ООО "Ай Си" Регион,  ООО "Рассвет", ТСЖ "Уютный дом", ТСЖ "Вокзальная, 3".



Напомним, что меры были оперативно предприняты после совещания с представителями Госжилнадзора и Роспотребнадзора, которое состоялось в тот же день в администрации Выборгского района. Компаниям были предоставлены инструкции по дезинфекции общественных мест и объёму работы.

Ранее мы рассказывали о том, что улицы Выборгского района обрабатывает спецтехника.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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