Улицы Выборгского района обрабатывает спецтехника

Мероприятия прошли в поселках Гончарово и Перово и в Выборге.

В Выборгском районе улицы дезинфицируют при помощи поливальных машин. Мера предпринята в рамках профилактических мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Прежде всего специалисты уделили внимание противоэпедимической обработке в поселках Перово и Гончарово. Спецтехнику на время санобработки предоставили коммунальные службы и предприятия, отвечающие за обслуживание дорожного хозяйства. В общей сложности, мероприятия проводились два дня. Кроме того, дезинфекцию провели в Выборге у вокзалов и в скверах.

Напомним, что 31 марта в Перово и Гончарово введены ограничения по передвижению в связи с обнаружением у одного из местных жителей коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что глава Гончаровского поселения рассказал о работе полицейских на блокпостах.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО