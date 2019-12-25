Женщина-водитель врезалась в опору ЛЭП в Ижевске.

Девять человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Удмуртии. Об этом сообщили представители пресс-службы ГИБДД по региону. По данным правоохранительных органов, маршрутное транспортное средство "Нефаз" попало в ДТП в Ижевске. Женщина-водитель врезалась в опору линий электропередач около 06:25 часов по местному времени (05:25 по московскому времени) 4 марта.

На перекрестке улиц Удмуртская и Буммашевская произошло ДТП: пассажирский автобус №36 врезался в опору уличного освещения. Всего в автобусе находилось около 30 человек. По предварительным данным, девять человек получили травмы, детей среди них нет. пресс-служба ГИБДД по региону

По предварительной информации, шофер 1983-го года рождения не справился с управлением. К месту инцидента прибыли бригады скорой помощи и пожарная служба. Спасатели помогли отключить аккумуляторную батарею автобуса. Сейчас представители ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Власти Удмуртии отказались вводить ковидные паспорта.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии