В Ижевске шесть человек пострадали при наезде автобуса на опору ЛЭП

Госпитализировать пришлось одного человека.

В Ижевске шесть человек пострадали при наезде автобуса на опору линий электропередач в Ижевске. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявили в пресс-службе ГИБДД по Удмуртии. По данным правоохранительных органов, в настоящее время один из участников аварии госпитализирован (женщина). Остальных медики отпустили домой после осмотра. Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Четыре пассажира автобуса: мужчины 1977 и 1976 годов рождения, девушка 18 лет и женщина 1959 года рождения, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение. По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 30 пассажиров. пресс-служба ГИБДД по региону

Напомним, что инцидент произошел утром 27 февраля около дома под номером один по улице Буммашевская. Автобус "Нефаз" столкнулся с ЛЭП. Предположительно, водитель транспортного средства не справился с управлением.

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Фото: Piter.tv