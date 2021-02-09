Масочный режим в Удмуртии станет рекомендательным с 12 февраля

Масочный режим в Удмуртии, который действовал с 11 сентября из-за роста числа заразившихся коронавирусом, станет рекомендательным с 12 февраля. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, власти Удмуртии готовы снять или ослабить ряд ограничений.
При этом я вас очень прошу, обращаюсь ко всем, все-таки использовать в общественном транспорте, в общественных местах, в магазинах, в театрах, на самолетах и поездах маску.
Александр Бречалов, глава Удмуртии
Ранее стало известно, что власти Удмуртии отказались вводить ковидные паспорта
Видео: VK / Александр Бречалов
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