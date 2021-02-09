Масочный режим в Удмуртии станет рекомендательным с 12 февраля

При этом жителей республики просят носить маски в транспорте и общественных местах.

Масочный режим в Удмуртии, который действовал с 11 сентября из-за роста числа заразившихся коронавирусом, станет рекомендательным с 12 февраля. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, власти Удмуртии готовы снять или ослабить ряд ограничений.

При этом я вас очень прошу, обращаюсь ко всем, все-таки использовать в общественном транспорте, в общественных местах, в магазинах, в театрах, на самолетах и поездах маску. Александр Бречалов, глава Удмуртии

Ранее стало известно, что власти Удмуртии отказались вводить ковидные паспорта

Видео: VK / Александр Бречалов