Девушка обвинила охранников ТРЦ "Галерея" в избиении за отсутствие маски

Медики травм не обнаружили.

Петербурженка не надела маску в торгово-развлекательном центре "Галерея". За это охранникам пришлось выставить девушку на выход, однако она решила так просто не сдаваться. Об инциденте в ТРЦ рассказал "78.ru".

По словам посетительницы, она искала вендинговый аппарат по продаже СИЗ, однако в этот момент к ней подошел охранник и начал хватать ее за руки. В итоге девушку вывели на парковку, где она пыталась отвязаться от охраны, однако сделать этого не удалось. Охранники утверждают, что она вела себя неадекватно и нецензурно выражалась.

Осмотр медиков показал, что петербурженка не пострадала. Сама пострадавшая жалуется на боль в руках.

Напомним, вчера, 27 июля, в Петербурге открылись торговые центры. Очередь у входа в "Галерею" отсутствовала.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV