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В Петербурге ТРК "Галерея" открылся без очереди на входе

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Ограничений на вход нет.

Сегодня, 27 июля, в Петербурге открылись торговые центры. Одним из самых крупных ТРЦ в Петербурге является "Галерея". Несмотря на долгое ожидание открытия, мобильный корреспондент Piter.TV не заметил на входе очереди.

Вход осуществляется в свободном режиме. Многие посетители используют маски, бесплатной раздачи СИЗ не предусматривается. Их также можно приобрести на территории "Галереи".

Помимо магазинов в ТРЦ также открылись кафе. В одной из кофеен посетители заняли все столики. 

Ранее предприниматели обязались соблюдать меры безопасности, в том числе проводить термометрию. 

Видео: Piter.TV 

Теги: галерея, очередь, торговый комплекс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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