В Петербурге ТРК "Галерея" открылся без очереди на входе

Ограничений на вход нет.

Сегодня, 27 июля, в Петербурге открылись торговые центры. Одним из самых крупных ТРЦ в Петербурге является "Галерея". Несмотря на долгое ожидание открытия, мобильный корреспондент Piter.TV не заметил на входе очереди.

Вход осуществляется в свободном режиме. Многие посетители используют маски, бесплатной раздачи СИЗ не предусматривается. Их также можно приобрести на территории "Галереи".

Помимо магазинов в ТРЦ также открылись кафе. В одной из кофеен посетители заняли все столики.

Ранее предприниматели обязались соблюдать меры безопасности, в том числе проводить термометрию.

Видео: Piter.TV