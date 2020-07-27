В Петербурге ТРК "Галерея" открылся без очереди на входе

Сегодня, 27 июля, в Петербурге открылись торговые центры. Одним из самых крупных ТРЦ в Петербурге является "Галерея". Несмотря на долгое ожидание открытия, мобильный корреспондент Piter.TV не заметил на входе очереди.
Вход осуществляется в свободном режиме. Многие посетители используют маски, бесплатной раздачи СИЗ не предусматривается. Их также можно приобрести на территории "Галереи".
Помимо магазинов в ТРЦ также открылись кафе. В одной из кофеен посетители заняли все столики.
Ранее предприниматели обязались соблюдать меры безопасности, в том числе проводить термометрию.
Видео: Piter.TV
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