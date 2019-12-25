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С 27 июля в Петербурге открываются рестораны, частные музеи и аквапарки
Сегодня, 16:47
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nadezhda_sib

С 27 июля в Петербурге открываются рестораны, частные музеи и аквапарки

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Предприниматели обязались создать безопасные условия для посетителей.

В Петербурге вновь сняли часть ограничительных мер. Соответствующие изменения в постановление правительства №121 внес губернатор Александр Беглов.

С 27 июля в городе возобновят свою работу торговые и торгово-развлекательные центры. Предприниматели подписали соглашение, по которому они приняли на себя обязательства обеспечить исполнение стандартов безопасности. Среди них - использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, термометрия и дезинфекция контактных поверхностей. 

Также свою работу начнут бассейны и фитнес-центра, объекты розничной торговли и оказания услуг, которые расположены в ТЦ и ТРЦ, но лишь в том случае, если у них есть обособленное помещение и торговый зал. 

Для детей откроются детские комнаты в торговых центрах. Также будет доступна примерка в магазинах, но при соблюдении ряда условий. Тоже самое касается и фудкортов. Столы должны быть расположены на расстоянии не менее 1,5 метров. 

Свои двери для посетителей откроют частные музеи и выставочные залы, а также аквапарки. Ограничительные меры распространились и на тероператоров и турагентов. 

Для осуществления деятельности предприниматели должны получить уникальный QR-код. 

Отметим, что ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых и публичных мероприятий сохраняются до 16 августа. 

Ранее Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину договориться с Роспотребнадзором. 

Фото: pixabay.com 

Теги: аквапарки, ограничительные меры, торговый центр, частные музеи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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