В массовом ДТП на Коле погибли люди

Грузовик въехал в три автомобиля. Есть жертвы и пострадавшие.

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В трагедии погибли ребенок и юноша. В общей сложности пострадало семеро человек. На данный момент известно, что водитель грузовика въехал сразу в три легковушки на трассе "Кола".

В пресс-службе ГИБДД рассказали, что автомобили ждали поворота налево, когда в них врезался большегрузный транспорт. За рулем грузовика находился 34-летний местный житель.

Лобовое столкновение на 95 км трассы Кола, у деревни Лужа прокомментировали ситуацию очевидцы

В машине Datsun было двое пассажиров и шофер. Взрослые отделались травмами средней степени тяжести. Среди пострадавших - 42-летняя женщина и 18-летняя девушка. А вот девочке 2005 года рождения повезло еще меньше. Малышка умерла на месте. Травмы получили также пассажиры Honda Accord и Volkswagen Golf. Там пострадали 53-летний мужчина, женщины 54-х и 33-х лет, а также две молодые девушки 23-х и 19-ти лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборгском районе двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа.

Фото и видео: пресс-служба ГИБДД, вконтакте