В Выборгском районе двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

В МВД заявили, что ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В среду, 10 июля, в Выборгском районе из окна на шестом этаже выпал двухлетний мальчик. Об этом сообщили пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии сообщает ведомство

Причина, почему ребенок выпал из окна неизвестна. В данный момент, правоохранители проводят проверку инцидента.

Ранее мы не сообщали о том, что в Калининском районе потоп из-за дырявой трубы.

Фото:pixabay