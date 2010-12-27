В Выборгском районе двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

В среду, 10 июля, в Выборгском районе из окна на шестом этаже выпал двухлетний мальчик. Об этом сообщили пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии
сообщает ведомство
Причина, почему ребенок выпал из окна неизвестна. В данный момент, правоохранители проводят проверку инцидента.
Ранее мы не сообщали о том, что в Калининском районе потоп из-за дырявой трубы.
Фото:pixabay
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