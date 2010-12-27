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В Выборгском районе двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа
Сегодня, 21:43
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IRINA_CHALKINA

В Выборгском районе двухлетний мальчик выпал из окна шестого этажа

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В МВД заявили, что ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В среду, 10 июля, в Выборгском районе из окна на шестом этаже выпал двухлетний мальчик. Об этом сообщили  пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии

сообщает ведомство 

Причина, почему ребенок выпал из окна неизвестна. В данный момент, правоохранители проводят проверку инцидента.

Ранее мы не сообщали о том, что в Калининском районе потоп из-за дырявой трубы.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия, ребёнок выпал из окна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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