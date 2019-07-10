"Новый прорыв": в Калининском районе потоп из-за дырявой трубы 

Инцидент произошел на Тимуровской улице.

В среду, 10 июля, в Калининском районе прорвало трубу. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Тимуровской улице, 30. О пострадавших пока никаких сообщений не было.

К такому гейзеру очень опасно приближаться...Струя может как вверх бить, но также часть воды может уходить вбок, подмывая грунт под человеком! Лучше наблюдать за ним издалека отмечают очевидцы

На кадрах видно, что "гейзер" огородили красной лентой. Петербуржцы вынуждены обходить "озеро" окольными путями.

Ранее мы сообщали о том, что рабочие заделывают дырку на улице Восстания

Видео:Piter.TV