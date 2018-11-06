Девочка, которую искусал цирковой лев, вышла из комы, но в тяжелом состоянии

Появилась информация, что девочка вышла из комы, но врачи никаких прогнозов не делают.

Девочка, пострадавшая от львицы в цирке - шапито в Краснодарском крае, вышла из комы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в селе Успенском на Кубани 28 октября цирковая львица напала на ребенка. Сейчас стали известны подробности состояния девочки на сегодняшний день. Отец девочки сказал, что дочка вышла из комы. Врачи опасаются давать какие-то прогнозы. Состояние малышки оценивается как стабильно тяжелое. Доктора вводили ребенка в искусственную кому, чтобы облегчить ей страдания и ускорить выздоровление.

51-летний дрессировщик, он же является директором цирка-шапито, задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет".

Видео: Instagram/Эдуард Запашный