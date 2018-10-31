Девочка, искусанная львицей в цирке на Кубани, находится в коме

У ребенка поврежден лицевой нерв, позвоночник и рваные раны на голове и теле.

Ранее Piter.TV сообщал, что в селе Успенском на Кубани 28 октября цирковая львица напала на ребенка. Сейчас стали известны подробности состояния девочки.

Сообщается, что медики срочно прооперировали девочку в местной больнице, а затем ее переправили в краевую больницу в Краснодаре. Медики ввели ребенка в искусственную кому, для облегчения состояния. У 4-летней малышки поврежден лицевой нерв, травмирован позвоночник, а также серьезные раны в области головы и тела. Состояние ребенка оценивается, как стабильно тяжелое. Прогнозов врачи никаких не делают.

51-летний дрессировщик, он же является директором цирка-шапито, задержан. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет".

Видео: Instagram/Эдуард Запашный