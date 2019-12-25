Девелопер Bonava продал российские активы ГК "ФСК"

Сделка получила одобрение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы. Её общая сумма составила 50 млн евро.

Девелопер Bonava (Шведция) полностью передал российские активы армянской Star Development LLC, входящей в ГК "ФСК". Об этом информирует пресс-служба компании.

Сделка получила одобрение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы. Её общая сумма составила 50 млн евро. В качестве гендиректора заново сформированной структуры выступает экс-глава "ВТБ-недвижимость" Олег Барков. Новое название имя и бренд организации презентуют в ближайшее время.

Напомним, что девелопер Bonava объявил об уходе из России в марте 2022 года. Компания занимается строительством жилья бизнес-классе в скандинавских и прибалтийских странах и в Германии. На рынок Северной столицы она вышла в 2006 году со своим первым для города проектом "Шведская корона" у Удельного парка.

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Фото: Piter.TV