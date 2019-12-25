Шведский девелопер Bonava продал армянской компании свои активы в Петербурге

Для продажи объектов необходимо получить одобрение российского антимонопольного органа.

Девелопер Bonava (Швеция) заключил сделку c армянской компанией Star Development LLC о продаже всех своих дочерних компаний на территории России. Об этом информирует пресс-служба компании.

Предварительно посчитано, что прибыль Bonava в результате реализации соглашения составит около 550 млн шведских крон. Для продажи объектов необходимо получить одобрение российского антимонопольного органа. Решение вынесут в IV квартале 2023 года.

Напомним, что в мае девелопер осуществлял аналогичные договорённости с RBI Group, Однако сделка не была одобрена уполномоченными органами и её не удалось завершить.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года число корпоративных банкротств в Петербурге сократилось на 40%.

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