Петербург определил подрядчика строительства детского сада в Парголово

Возведением объекта почти за 505 млн рублей займётся ООО "Суар-Групп".

Комитет по госзаказу Северной столицы определил победителя в конкурсе по строительству здания детского сада в Парголово. Победителем по результатам электронного аукциона стала ООО "Суар-Групп". Как выяснил Piter.TV, цена контракта осталась на уровне 504,9 млн рублей.

Напомним, что задание ФСКР включает строительство трехэтажного здания, рассчитанного на 220 мест. Внутри расположат групповые ячейки, а также административные помещения, бассейн, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок.

ЗСроки строительства по-прежнему ограничены 10 октября 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге определились с подрядчиком для поставки 102 машин скорой помощи.

Фото: Piter.TV