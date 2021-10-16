На строительство детского сада в Парголово готовы выделить более полумиллиарда рублей

Закончить строительство планируют за 1 год.

Комитет госзаказа Северной столицы ищет компанию-подрядчика для возведения нового детского сада на территории Трофяное в посёлке Парголово. Строительство учреждения на 220 маленьких подопечных максимально оценивают в 505 млн рублей. На соответствующую госзакупку обратил внимание Piter.TV.

Трёхэтажный детский сад расположат на Ольгинской дороге недалеко от Шуваловского парка в Выборгском районе города. Его сотрудники будут присматривать за детьми от 1,5 до 7 лет в 2 смены. Малышей разместят в 12-ти групповых ячейках, состоящих из раздевальной, туалетной, буфетной, спальной и групповой комнат.

В здании садика предусмотрено подвальное помещение с постирочной и инженерными коммуникациями. На первом этаже помимо ясельных групп расположат оздоровительный бассейн с ванной для обучения плаванию, а также пищеблок, медицинский изолятор и пост охраны. Второй этаж займут групповые ячейки, административные и кружковые, помещения для учебных занятий для старших групп. Третий этаж также будет предназначен для размещения старших групп. Кроме того, там предусмотрены музыкальный и физкультурный залы и кабинет психолога.

Завершить строительство должны в октябре 2023 года. Подать заявки на участие в электронном аукционе возможно до 8 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт Дома Зингера в Петербурге выделят 100 млн рублей.

Фото: Piter.TV